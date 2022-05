Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) doet een beroep op alle gemeenten om te helpen met een betere spreiding van asielzoekers. Hij doet dat naar aanleiding van de gebeurtenissen afgelopen nacht in het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar onvoldoende plek was om alle asielzoekers die aanklopten op te vangen.