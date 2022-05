Advocaat: moord bij bed and breakfast door stoppen antipsychotica

De moord op een 33-jarige Eindhovense bij een bed and breakfast in Valkenswaard op 1 februari gebeurde doordat verdachte Martien M. was gestopt met antipsychotica. Dat was ermee gestopt omdat zijn vriendin, het uiteindelijke slachtoffer, niet van de medicijnen hield, vertelde zijn advocaat woensdag bij de rechtbank in Den Bosch.