Coolblue doet ook aangifte tegen Van Lienden om mondkapjesdeal

Een woordvoerster van Coolblue bevestigt berichtgeving van de Volkskrant over de aangifte en geeft aan dat de onderneming aan het Openbaar Ministerie heeft gevraagd om te onderzoeken of er strafbaar is gehandeld. Van Lienden en zijn compagnons zouden het bedrijf hebben ‘voorgelogen’ en misbruik gemaakt hebben van het vertrouwen dat in hen werd gesteld. ‘Onze strikte voorwaarde voor de samenwerking is altijd geweest dat die zonder winstoogmerk zou zijn.’

Meerdere bedrijven en vrijwilligers werkten mee aan het initiatief van Van Lienden voor de aankoop van miljoenen mondkapjes in de veronderstelling dat het allemaal liefdadigheidswerk was. De Volkskrant meldde ook dat Coolblue van plan zou zijn om schadevergoeding te vragen van bijna een half miljoen euro. Maar daarover wil de zegsvrouw van het bedrijf desgevraagd geen mededelingen doen.