Aangewakkerde reislust helpt TUI dit boekjaar aan winst

Reisconcern TUI denkt dit jaar weer winst te zullen maken nu het aantal vakantieboekingen weer toeneemt nadat de coronapandemie de reisbranche twee jaar lang dwarszat. ‘s Werelds grootste touroperator is naar eigen zeggen op weg naar een ‘aanzienlijk positief’ resultaat voor rente en belastingen in het boekjaar dat loopt tot en met september.

TUI meldt dat het aantal boekingen de afgelopen weken hoger lag dan in de vergelijkbare periode in 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis. Met name Nederlanders en Duitsers boeken meer reizen.

Volgens TUI ligt het aantal boekingen momenteel op 85 procent van het gebruikelijke niveau voor corona. De ‘grote vraag naar reizen en de goede bedrijfsprestaties’ betekenen dat ‘na twee jaar van crisis de zaken duidelijk beter gaan en we verwachten weer winstgevend te worden in het lopende boekjaar’, aldus topman Fritz Joussen in een toelichting op de kwartaalupdate.

TUI wist het brutoverlies voor het tweede kwartaal van zijn boekjaar terug te brengen tot 330 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 633 miljoen euro.

Inhaalvraag

Europese reisorganisaties maken zich op voor een topzomer. Door het opheffen van reisbeperkingen is sprake van een ‘inhaalvraag’. Daartegenover nemen de kosten in rap tempo toe. Dan gaat het van vliegtuigbrandstof tot personeel, wat aan de marges raakt. De vraag is of het de reisbranche lukt om de prijzen doorberekend te krijgen aan klanten, omdat de kosten voor huishoudens ook in rap tempo toenemen.

TUI gaf geen vooruitzichten voor de komende winter. Het bedrijf zei dat het segment van cruisevakanties zich nog moet herstellen, ook omdat bepaalde havens nog steeds gesloten zijn. Het herstel zal volgens het concern in de tweede helft van het jaar inzetten.