Medewerker Roermondse gevangenis thuis geïntimideerd

Een medewerker van de gevangenis in Roermond is thuis geïntimideerd. De medewerker heeft daarvan aangifte gedaan, zei een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen na berichtgeving van 1Limburg woensdag. Uit welke hoek de intimidatie kwam kon de woordvoerder niet zeggen.

De penitentiaire inrichting (PI) in Roermond heeft maatregelen genomen naar aanleiding van de intimidatie, maar wil daar verder niets over kwijt. Ook wil de woordvoerder niet ingaan op vragen naar de aard van de intimidatie. ‘Het gaat om een ernstige intimidatie, daar hebben we onze zorg over’, aldus de woordvoerder. Volgens 1Limburg is een woning beklad en is de auto van het slachtoffer vernield.

De gevangenis heeft nazorg geboden aan de getroffen medewerker.

Een woordvoerster van de politie bevestigde alleen dat er sprake was van vernielingen en bekladdingen, maar wilde verder niets kwijt.