Nieuwe politiedienst voor beveiligen bedreigde personen

De politie gaat werken aan een nieuwe dienst die zich alleen maar bezighoudt met het beveiligen van mensen die worden bedreigd. Er zijn zeker 200 tot 250 mensen nodig voor deze taken die bij de Landelijke Eenheid van de politie worden ondergebracht. De extra aandacht is volgens de politie nodig omdat de afgelopen jaren steeds vaker personen moeten worden bewaakt en de komende jaren komt daar geen verandering in, verwacht Willem Woelders, directeur Bewaken en Beveiligen.

‘De laatste drie tot vier jaar is de politie ingehaald door een nieuwe werkelijkheid die niemand voor mogelijk hield’, stelt hij. ‘Voorheen ging de politie uit van voorspelbaarheid. We namen actie op basis van concrete dreigingsinformatie. Nu is ook voorstelbaarheid een factor. En voorstelbaar is vrijwel alles gebleken. Denk aan de moorden op de broer van kroongetuige Nabil B., advocaat Derk Wiersum en Peter R. de Vries.’

Woelders hoopt dat het nieuwe onderdeel waarmee bewaken en beveiligen net als noodhulp en opsporing een hoofdtaak wordt van de politie ‘voor meer lucht zorgt bij alle collega’s uit de basisteams die het nu als neventaak doen’. Nu worden ongeveer 450 politiemensen uit de zogeheten basisteams ingezet voor beveiligingstaken. Dat zorgt voor gaten in de roosters van die wijkteams.

Voor het nieuwe beveiligingsonderdeel is rond de 100 miljoen euro nodig. Het opzetten van de nieuwe dienst duurt wel even, onder meer omdat nieuwe politiemensen moeten worden gevonden en opgeleid. En ondertussen blijft de druk op de politie op dit gebied groot, aldus Woelders.