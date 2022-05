Resultaten Ahold Delhaize en inflatie VS centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de resultaten van Ahold Delhaize. Het supermarktconcern zag de omzet stijgen in het eerste kwartaal mede dankzij hogere prijzen. Topman Frans Muller sprak van een sterke start van het jaar waarin consumenten relatief veel bleven uitgeven in de supermarkt. Ook is het concern wat positiever geworden over de winstontwikkeling voor het hele jaar.

Daarnaast wordt uitgekeken naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag naar buiten komt. De Federal Reserve is al begonnen met renteverhogingen om de hoge inflatie te bestrijden. De Amerikanen kampen met de grootste prijsstijgingen in meer dan veertig jaar en veel huishoudens zien hun koopkracht dalen door hoge brandstof- en voedselprijzen.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een positief begin. Ook elders in Europa lijken de beurzen hoger te openen. De belangrijkste Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag overwegend winsten zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,2 procent in de plus.

Alfen

De beurzen in Shanghai en Hongkong stegen rond de 1,6 procent. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de producentenprijzen in het land afgelopen maand iets minder hard zijn gestegen dan een maand eerder. De consumentenprijzen liepen met 2,1 procent sterker op dan een maand eerder, maar de inflatie blijft daarmee op een relatief laag niveau. De Chinese centrale bank heeft daardoor ruimte om de economie, die wordt geraakt door de lockdowns in het land, te ondersteunen.

Ook Alfen opende de boeken. De energiespecialist blijft profiteren van de grote vraag naar laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. De onderneming zette in het eerste kwartaal flink meer omzet in de boeken en verwacht over het hele jaar sterker te groeien dan eerder gemeld.

InPost

InPost kwam eveneens met resultaten. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes zag de kwartaalomzet bijna verdubbelen mede dankzij een overname. Het bedrijf kampt echter met hogere kosten en zag de nettowinst dalen. InPost waarschuwde daarbij voor de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de hoge energieprijzen en inflatie en verhoogde zijn prijzen.

Swedish Match liet weten akkoord te zijn met een miljardenovername door Philip Morris. De Zweedse producent van onder meer rookvrije tabak, sigaren, lucifers en aanstekers maakte dinsdag al een koerssprong van 25 procent nadat het bedrijf bevestigde gesprekken te voeren met de Amerikaanse sigarettenfabrikant.

De euro was 1,0543 dollar waard, tegen 1,0541 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,2 procent meer op 101,93 dollar. Brentolie werd 2,3 procent duurder op 104,77 dollar per vat.