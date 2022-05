Toyota voorzichtig ondanks sterke verkopen

De Japanse automaker Toyota heeft in het slotkwartaal van zijn gebroken boekjaar veel auto’s verkocht. Desondanks is het bedrijf voorzichtig over het huidige boekjaar door de ‘ongekende tegenwind’. Dure materialen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en minder onderdelen die vanuit China komen door de coronalockdowns in dat land hebben hun invloed. Die maken het voordeel van de goedkope yen ongedaan.

In het afgelopen jaar verkocht Toyota voor 31,4 biljoen yen aan auto’s, omgerekend 228 miljard euro. Dat was 15 procent meer dan een jaar eerder. De goedkope Japanse yen hielp daarbij omdat auto’s die bijvoorbeeld in de Verenigde Staten of de Europese Unie werden verkocht meer yens opleverden. Toyota hield daardoor in het jaar ook ruim een kwart meer winst over, omgerekend een kleine 21 miljard euro.

Die resultaten behaalde Toyota ondanks het chiptekort en minder leveringen van andere onderdelen omdat fabrieken in bijvoorbeeld Vietnam en China dicht gingen door coronalockdowns. Daardoor moest het bedrijf telkens zijn productiedoelen aanpassen.

Winstverwachting

Die problemen worden niet minder. Dinsdag liet Toyota al aan dat zijn acht Japanse fabrieken zes dagen dicht zouden gaan door de problemen met leveringen uit China. Dat betekende ook dat Toyota zijn productiedoel voor mei naar beneden moest bijstellen.

Desondanks wil Toyota in zijn boekjaar 2023 9,7 miljoen auto’s bouwen, meer dan afgelopen jaar. Dat gaat Toyota naar eigen verwachting wel minder winst opleveren.