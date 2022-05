Energiespecialist Alfen merkt aanhoudende vraag naar laadpalen

Energiespecialist Alfen blijft profiteren van de grote vraag naar laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. De onderneming zette over de eerste maanden van het jaar flink meer omzet in de boeken en verwacht over het hele jaar sterker te groeien dan eerder gemeld. Naast de groeiende vraag naar laadpalen werd ook meer geld verdiend met de divisie voor slimme elektriciteitsoplossingen.

Alfen sloot het eerste kwartaal van het jaar af met een omzet van 95,5 miljoen euro. Dat betekende op jaarbasis een groei van 77 procent. Bij de laadpalen was de groei 185 procent. De divisie voor slimme elektriciteitsoplossingen, zoals het aanleggen van grote energieprojecten in de tuinbouw, was goed voor een kwart meer omzet. Volgens topman Marco Roeleveld was de groei bij laatstgenoemde tak ook te danken aan een relatief zwak eerste kwartaal een jaar eerder.

Bij de divisie voor energieopslag daalde de omzet met 6 procent. De opslagsystemen kunnen bijvoorbeeld bij windmolens en zonneparken worden neergezet om op gezette tijden energie op te slaan om de druk van het elektriciteitsnet te halen. In de loop van het jaar wordt hier wel verbetering verwacht, ook door de groeiende vraag naar energieopslagsystemen. Dit merkt Alfen ook in het orderboek.

Voor het hele jaar rekent Alfen op een omzet tussen de 350 miljoen en 420 miljoen euro. Dat was bij een eerdere raming nog 330 miljoen tot 370 miljoen euro. Tegenover de groeiende vraag naar energiesystemen, merkt Alfen dat de druk op de toeleveringsketen toeneemt. Dan gaat het onder andere om de levering van onderdelen en materialen zoals elektrische componenten, metalen, koper, staal en aluminium. De druk op de keten zal dit jaar en volgend jaar nog wel aanhouden, aldus het bedrijf.