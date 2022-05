Supermarktketen Ahold Delhaize zet meer om door hogere prijzen

Supermarktketen Ahold Delhaize heeft meer verkocht in de eerste drie maanden van dit jaar. Het bedrijf had minder te maken met coronalockdowns, maar consumenten bleven relatief veel uitgeven in de supermarkt. Ook zijn de prijzen van veel producten gestegen, maar topman Frans Muller zegt die prijzen niet meer dan noodzakelijk te laten oplopen om consumenten te helpen. Dat kan het moederbedrijf van Albert Heijn vooral met de eigen merken.