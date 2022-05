Grote vraag naar tweedehands auto’s goed nieuws voor LeasePlan

Het Nederlandse leasebedrijf LeasePlan blijft onder andere profiteren van de sterke vraag naar tweedehands auto’s. Niet alleen voor de verkoop maar ook als lease-auto. Dat meldt de onderneming in een handelsupdate over het eerste kwartaal van dit jaar. Doordat de autosector moeite heeft met het leveren van nieuwe modellen vanwege het wereldwijde chiptekort, krijgt de autoleasemaatschappij goede prijzen voor tweedehands auto’s.

Het bedrijf, dat eerder dit jaar bekendmaakte samen te zullen gaan met de Franse sectorgenoot ALD, wist de winst bijna te verdubbelen tot ruim 360 miljoen euro. Daarbij was er sprake van een eenmalig voordeel van 85 miljoen euro uit derivaten, financiële producten om risico’s op prijsschommelingen af te dekken.

De verhuurde vloot auto’s groeide in de meetperiode met 6,3 procent tot een totaal van 1,9 miljoen voertuigen. Daarbij zat de orderportefeuille nog nooit zo vol. Topman Tex Gunning sprak van uitstekende resultaten. Volgens hem draagt ook de overgang naar elektrisch rijden bij aan de groei. Circa een op de vier leveringen is op dit moment elektrisch, zei hij in een toelichting.

LeasePlan verkocht het afgelopen kwartaal ruim 58.000 auto’s. Dat was minder dan de 75.500 voertuigen een jaar geleden, maar de verkochte auto’s leverden wel meer op dankzij de hogere prijzen.