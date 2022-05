Ajax bij behalen landstitel direct gehuldigd in ArenA

Als Ajax woensdagavond de 36e landstitel in de wacht sleept, volgt na de wedstrijd direct een huldiging in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdamse voetbalclub speelt thuis tegen Heerenveen en is bij winst kampioen. Dat de huldiging niet in de openbare ruimte plaatsvindt, leidde de afgelopen dagen tot veel ophef.

De gemeente Amsterdam maakte maandag bekend dat een kampioensfeest op bijvoorbeeld het Museumplein er niet in zit vanwege een landelijk tekort aan beveiligers. Daardoor kon de veiligheid bij een openbare huldiging niet worden gegarandeerd. Dit bericht werd burgemeester Femke Halsema niet in dank afgenomen. Ze werd naar eigen zeggen bedolven onder dreigementen en gescheld en deed een dringende oproep aan iedereen zich in te houden.

Volgens de gemeente is sinds begin maart contact gezocht met diverse beveiligingsbedrijven, maar bleek het niet mogelijk om het benodigde aantal van minimaal 320 professionele beveiligers bij elkaar te krijgen. Daardoor is volgens Halsema besloten de huldiging direct na afloop van de wedstrijd te doen in het stadion, in het bijzijn van de ruim 50.000 mensen die een kaartje hebben bemachtigd.