Focus op prijsstijgingen bij kwartaalcijfers Ahold Delhaize

Supermarktconcern Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, komt met cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar. Dan wordt duidelijk in hoeverre het bedrijf de prijzen heeft verhoogd vanwege de aanhoudend hoge inflatie en wat de prijsverwachtingen zijn voor de komende tijd. Eerder dit jaar zei topman Frans Muller nog dat Ahold er alles aan doet om de prijzen in de supermarkt niet te hard te laten oplopen.

Ahold maakte in het tweede coronajaar nog fors meer winst doordat bepaalde sectoren zoals de horeca een tijdlang gesloten bleven of maar beperkt open mochten. Daardoor sloegen consumenten meer in bij supermarkten. De resultaten in het slotkwartaal van 2021 waren volgens Muller beter dan voorzien ondanks uitdagingen in de toeleveringsketen en inflatiedruk.

Analisten verwachten dat de omzet van Ahold in het eerste kwartaal is gestegen maar dat de winstgevendheid is gedaald. Mogelijk dat het bedrijf daarnaast nog komt met details over de aanstaande beursgang van dochter bol.com. Ahold kondigde eind vorig jaar aan een deel van bol.com in de tweede helft van dit jaar naar de beurs te willen brengen.