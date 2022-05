Tien gewonden door brand in Rotterdam

Door brand in een appartementencomplex aan de Mariniersweg in Rotterdam zijn in de nacht van dinsdag op woensdag tien gewonden gevallen. Ze hebben rook ingeademd en zijn volgens de veiligheidsregio afgevoerd naar het ziekenhuis. Acht woningen zijn ontruimd.

De brand brak rond 01.30 uur uit in een appartement op de eerste etage, boven een restaurant. De brandweer zette een ladderwagen in om de bewoners uit de woning te halen. Rond 02.50 uur werd het sein brand meester gegeven, laat een woordvoerder weten. Het is volgens hem onduidelijk of en wanneer de geëvacueerde mensen kunnen terugkeren naar hun woningen. ‘Als dat niet mogelijk is, wordt elders onderdak geregeld.’