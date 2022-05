Greenpeace blokkeert in IJmuiden schip met 60 miljoen kilo soja

Ruim zestig actievoerders uit Europa en Brazilië hebben samen met Greenpeace Nederland de Noordersluis in IJmuiden geblokkeerd. Daardoor zit nu een 225 meter lang schip, de Crimson Ace, vast in de sluis. De Crimson Ace heeft 60 miljoen kilo soja uit Brazilië aan boord. De actievoerders willen met de blokkade aandacht trekken voor de nadelige gevolgen die grootscheepse sojateelt volgens hen heeft voor de natuur. Tevens willen ze dat Nederland in de zogeheten Bossenwet vastlegt welke producten tot ontbossing leiden.

Bij de actie zijn activisten uit Brazilië en vijftien Europese landen betrokken. Zij hebben de sluisdeur geblokkeerd met een spandoek waarop geschreven staat: ‘EU: Stop Nature Destruction Now’. Op het water varen rubberboten met actievoerders die spandoeken in hun eigen taal dragen. Verder drijven er grote kubussen in het water voor de sluisdeuren, met daarop de boodschap ‘Protect Nature’ en de namen van meer dan 10.000 sympathisanten.

Meer dan 85 procent van de naar Europa geïmporteerde soja is bestemd voor veevoer. Nederland is de grootste importeur van sojabonen in de Europese Unie, laten cijfers van statistiekbureau CBS zien. De meeste soja is afkomstig uit Brazilië, een kwart van de ingevoerde soja gaat direct door naar het buitenland. Greenpeace noemt ons land de ‘poort van Europa voor import van producten waarvoor natuur wordt verwoest en mensenrechten geschonden’. De zogenoemde Bossenwet die eind juni wordt besproken in Brussel moet de invoer van producten die zorgen voor ontbossing aan banden leggen. Daaronder vallen producten zoals palmolie, vlees en soja.

Volgens Greenpeace is er veel mis met het huidige wetsvoorstel. De Bossenwet moet ervoor zorgen dat duidelijk wordt welke producten leiden tot ontbossing, vindt Greenpeace. Ook moeten alle cruciale ecosystemen beschermd worden en niet alleen de bossen en moeten mensenrechten van de oorspronkelijke bewoners beter beschermd worden. De bedrijven die niet voldoen aan de regels, zouden geen financiering mogen krijgen bij Europese investeerders. ‘Pas als minister Van der Wal en haar Europese collega’s de wet sterker maken, blazen wij de actie af’, dreigde Andy Palmen, directeur van Greenpeace Nederland eerder.

Op 28 juni komt de Europese Milieuraad bijeen om te vergaderen over het wetsvoorstel voor ontbossingsvrije producten. Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof is hier namens Nederland bij aanwezig.