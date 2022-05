Zelenski prijst ‘bovenmenselijke kracht’ Oekraïense troepen

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft de ‘bovenmenselijke kracht’ van de Oekraïense troepen geprezen in hun strijd tegen het binnengevallen Russische leger. Dat deed hij in zijn dagelijkse videoboodschap, waarin hij ook opmerkte dat Oekraïners strijden tegen ‘wat ooit beschouwd werd als het op een na sterkste leger ter wereld’.

Ook verwees Zelenski naar eerder dinsdag verschenen rapporten van de Oekraïense militaire leiding over terreinwinst in de buurt van de Oost-Oekraïense stad Charkov. Daar zou het leger dorpen hebben heroverd op Russische troepen en een tegenoffensief hebben ingezet dat een verschuiving in het momentum van de oorlog zou kunnen betekenen: ze zou de opmars van Rusland in Oost-Oekraïne hebben gestopt.

De bezetters worden volgens Zelenski ‘geleidelijk’ verdreven uit het noordoosten van het land, dat sinds het begin van de oorlog voortdurend wordt gebombardeerd. ‘Al onze steden zullen worden bevrijd’, voorspelde de president: ‘Cherson, Melitopol, Berdjansk. Marioepol en alle andere steden.’

Tegelijkertijd weigert Zelenski in dit stadium van de oorlog ‘enig gevoel van euforie’ of ‘buitensporige emoties’ toe te laten. ‘Het is niet nodig om morele druk te creëren waardoor wekelijks of zelfs dagelijks bepaalde overwinningen worden verwacht’, zei hij.