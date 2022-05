Grootste afname aan- en afgevoerde goederen sinds 2009

De hoeveelheid in Nederland binnengebrachte goederen is in coronajaar 2020 het sterkst gedaald sinds 2009, toen net de economische crisis was uitgebroken. Op jaarbasis was de afname in 2020 bijna 6 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook de hoeveelheid uitgaande goederen zag de sterkste afname in ruim tien jaar tijd, van ruim 5 procent.