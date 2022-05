Nederlands plan voor fonds gaat ver genoeg voor EU, verwacht Kaag

De linkse oppositie laakt dat Nederland, ondanks aandringen van de Europese Commissie, de hypotheekrenteaftrek niet afschaft. Dit terwijl de Europese Commissie dit al jaren adviseert en juist Nederland wil dat landen aanbevolen hervormingen doorvoeren om in aanmerking te komen voor geld uit het EU-fonds. Dat fonds moet lidstaten helpen economisch sterker uit de coronacrisis te komen.

Kaag erkent dat er ‘al jaren met de vinger gewezen’ wordt naar Nederland als het om de hypotheekrenteaftrek gaat. De regeling jaagt de huizenprijzen alleen maar op, vindt de Commissie. ‘We hebben vertrouwen dat het totale pakket dat er ligt een stevig pakket is’, zegt Kaag. Dat pakket zal de Europese toets doorstaan, denkt zij. Lidstaten hoeven de aanbevelingen niet één op één over te nemen, zegt de minister.

Versneld afgebouwd

De bewindsvrouw benadrukt verder dat de aftrek wel versneld wordt afgebouwd de komende jaren. Maar afschaffen in ruil voor de Europese miljarden zit er voorlopig niet in. ‘Het kabinet heeft ervoor gekozen om gewoon te kijken hoe we begrote uitgaven en plannen uit het coalitieakkoord kunnen financieren. De afschaffing van de hypotheekrenteaftrek was geen onderdeel van het coalitieakkoord’, legt Kaag uit.

Een flink deel van de Kamer hekelde in het debat over het Nederlandse plan dat het kabinet hierover niet genoeg heeft overlegd met gemeenten, overheden en belanghebbenden sectoren. Kaag weerspreekt die kritiek. Het kabinet heeft juist met veel partijen gesproken. Het is volgens haar niet zo ‘dat we ineens om vijf voor twaalf met een verrassingspakket komen’.