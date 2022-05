Oekraïne bedankt voor steun tijdens songfestivaloptreden

De Oekraïense rapgroep Kalush Orchestra heeft het optreden tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival afgesloten met een dankwoord. "Bedankt voor jullie steun aan Oekraïne", zei de band na afloop op het songfestivalpodium in Turijn.

Die steun voor het land waar oorlog heerst, was dinsdagavond ook in de zaal te merken. De groep, die als zesde van de zeventien deelnemers aan de beurt was, kreeg een extra luid applaus. Ook gingen aanwezige fans staan tijdens het nummer Stefania.

Hoewel Oekraïne nog niet verzekerd is van een finaleplaats, zit dat volgens de wedkantoren wel goed. De bookmakers denken dat Kalush Orchestra het songfestival gaat winnen. Na het uitbreken van de oorlog begin maart steeg het nummer Stefania direct naar de eerste plaats in de peilingen.