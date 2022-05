250 Alblasserdammers herdenken in kerk dodelijke slachtoffers

Ongeveer 250 Alblasserdammers zijn dinsdagavond bij elkaar gekomen in de Ichthuskerk om de dodelijke slachtoffers van de twee tragische gebeurtenissen van vorige week te herdenken. Afgelopen vrijdag overleden er vier mensen in de Zuid-Hollandse gemeente, twee door een scooterongeluk en twee door een schietpartij bij een zorgboerderij. Burgemeester Jaap Paans verzorgde het openingswoord van de dienst, waarin hij onder meer zei dat een van de gewonden van de schietpartij dinsdag uit het ziekenhuis is ontslagen. Hij zei daarbij niet om welke van de twee gewonden het gaat.