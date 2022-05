CDA oppert: steek Europees geld in gratis internet voor minima

Als het aan het CDA ligt, wordt een deel van het geld uit het Europese herstelfonds gestoken in gratis internet voor mensen met een laag inkomen. Kamerlid Inge van Dijk opperde dit in een debat over de Europese miljarden en de Nederlandse plannen hiervoor. Ze wijst op Amerika, waar dit al gebeurt, en noemt toegang tot het internet een ‘belangrijke basisvoorziening om mensen mee te laten doen’.