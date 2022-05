Eerste president onafhankelijk Oekraïne overleden

De eerste president van Oekraïne, Leonid Kravstjoek, is na een slepende ziekte op 88-jarige leeftijd overleden. Hij was een van de grondleggers van de Oekraïense onafhankelijkheid in 1991. Ook besloot hij de kernwapens in zijn land, een erfenis van de Sovjet-Unie, op te geven. Zijn dood komt midden in de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne.

Hij regeerde tot 1994. De burgemeester van de hoofdstad Kiev spreekt over een groot verlies voor heel Oekraïne.