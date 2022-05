PalaOlimpico stroomt vol met songfestivalfans

Diverse songfestivalfans zijn uitgedost in de kleuren van het land dat ze supporten. Ook Nederland is goed vertegenwoordigd met diverse mensen in het rood-wit-blauw of oranje. Zij komen voor S10, die dinsdagavond met haar lied De Diepte een plek in de finale van het songfestival probeert te bemachtigen.

Alle bezoekers moeten ondanks de huidige coronaomstandigheden de gehele show hun mondkapje ophouden.