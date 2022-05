Postbezorgers PostNL krijgen 8 procent loonsverhoging

De postbezorgers van PostNL krijgen over twee jaar in totaal 8 procent meer loon. Dat zijn de vakbonden overeengekomen met het postbedrijf. De helft daarvan wordt met terugwerkende kracht uitbetaald per 1 januari dit jaar. De andere helft komt per begin volgend jaar.

Verder krijgen de postbezorgers een fietsvergoeding als ze hun eigen fiets voor werk gebruiken. Ook als ze een elektrische fiets hebben krijgen ze een vergoeding om die thuis op te laden.

De cao geldt voor zo’n 17.000 postbezorgers en loopt tot eind 2023.