Chipbedrijf Besi koploper in hogere Amsterdamse AEX-index

Chipbedrijf Besi was dinsdag de sterkste stijger in een hogere Amsterdamse AEX-index. Koopjesjagers sloegen hun slag na de recente forse koersverliezen in de techsector. Just Eat Takeaway, het bedrijf achter Thuisbezorgd, was juist opnieuw de grootste verliezer bij de hoofdfondsen op het Damrak.

De AEX eindigde met een plus van 0,5 procent op 669,74 punten. Maandag verloor de hoofdgraadmeter nog 2,4 procent. De MidKap klom 0,1 procent tot 971,19 punten. Op de aandelenbeurzen in Parijs en Londen waren winsten tot 0,6 procent te zien. De DAX in Frankfurt ging 1,2 procent omhoog.

Besi steeg ruim 4 procent, gevolgd door winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield (plus 2,2 procent). Just Eat Takeaway bungelde onderaan met een min van 4 procent. Maandag ging het aandeel 8 procent onderuit. Het bedrijf liet weten de activiteiten in Roemenië per 1 juni te stoppen, om zich meer te richten op andere landen. De impact van de beslissing op de orders en de omzet is volgens het concern niet heel groot.

Rabobank

In de MidKap behoorde PostNL tot de koplopers met een winst van 4,2 procent. Het post- en pakketjesbedrijf kelderde maandag nog zo’n 13 procent na een winstalarm. Grootste daler bij de middelgrote fondsen was fietsenfabrikant Accell met een daling van 3 procent.

Op de lokale markt dikte Ease2pay bijna 9 procent aan. Het bedrijf heeft samen met Rabobank een app gelanceerd om makkelijker te kunnen parkeren. Met de Rabo App hebben klanten geen muntgeld, betaalpas of aparte parkeerapp meer nodig.

Bayer

In Stockholm maakte Swedish Match een koerssprong van 25 procent. De Zweedse producent van onder meer rookvrije tabak, sigaren, lucifers en aanstekers verklaarde gesprekken te voeren met Philip Morris International over een mogelijke overname door de Amerikaanse sigarettenfabrikant.

In Frankfurt klom Bayer meer dan 5 procent. Het Duitse chemie- en farmacieconcern zag de omzet en winst sterker dan verwacht stijgen in het afgelopen kwartaal. Het bedrijf handhaafde daarbij de verwachtingen voor het hele jaar.

De euro was 1,0541 dollar waard, tegen 1,0559 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omlaag na de prijsval van ruim 6 procent op maandag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,1 procent minder op 100,87 dollar. Brentolie werd 2,2 procent goedkoper op 103,64 dollar per vat.