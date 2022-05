Tsjechië vervangt Rusland in VN-Mensenrechtenraad

Op aandringen van de Verenigde Staten stemden vorig maand de meeste van de 193 lidstaten voor tijdelijke uitsluiting van Rusland vanwege mensenrechtenschendingen in Oekraïne. Daarop liet Moskou weten het lidmaatschap van de VN-Mensenrechtenraad meteen te beëindigen. Dinsdag stemden 157 lidstaten voor Tsjechië, naast 23 onthoudingen.

De Mensenrechtenraad zal naar verluidt donderdag een speciale sessie houden over de situatie in Oekraïne, nadat Kiev daarom had gevraagd.

De VN-Mensenrechtenraad bestaat uit vertegenwoordigers van 47 staten. De instelling houdt zich bezig met de bevordering en bescherming van mensenrechten over de hele wereld. De raad komt meerdere keren per jaar bijeen in het Zwitserse Genève. De vorige keer dat een lidstaat werd geschorst, was Libië in 2011.