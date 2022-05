WHO: Chinees coronabeleid onhoudbaar

Het Chinese beleid om met zeer strenge maatregelen elke coronabesmetting te willen voorkomen is onhoudbaar. Volgens de wereldgezondheidsorganisatie WHO moet China het over een andere boeg gooien.

De Chinese autoriteiten hanteren een zogenoemd zerotolerancebeleid in de hoofdstad Beijing en de belangrijke havenstad Shanghai. Deze miljoenensteden compleet afsluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden is volgens WHO-topman Tedros niet houdbaar, ‘rekening houdend met het actuele gedrag van het virus en wat we verwachten voor de toekomst’.

Tedros noemt overstappen op een andere strategie ‘heel belangrijk’. Hij zegt dat hij die boodschap ook heeft aangekaart bij Chinese deskundigen. De WHO roept op tot flexibiliteit, waarbij ook de rechten van individuen en mensenrechten moeten meetellen.

De WHO-baas uitte ook zijn bezorgdheid over de stijging van het aantal coronagevallen in meer dan vijftig landen. Die toename is te wijten aan subvarianten van de omikronvariant.