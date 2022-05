Kamer wil Rutte bij debat over uithuisplaatsing toeslagenkinderen

Namens het kabinet zullen minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) en de staatssecretarissen Aukje de Vries (Toeslagen) en Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) het woord voeren over dit gevoelige onderwerp. Vrijwel de voltallige oppositie wil evenwel ook graag dat Rutte erbij is, aangezien zijn vorige kabinet is gevallen over het toeslagenschandaal en de compensatie van gedupeerden keer op keer vertraging oploopt.

Ook regeringspartij D66 kan die redenatie volgen, maar benadrukt wel dat het kabinet altijd zelf bepaalt wie het afvaardigt naar debatten in de Tweede Kamer. Daarmee is er een ruime meerderheid voor Omtzigts verzoek. Andere coalitiepartijen zagen daar de noodzaak niet van in, en ook wat JA21 betreft hoeft de premier niet te komen.