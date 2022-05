CNV doet niet mee aan acties in streekvervoer

CNV Vakmensen doet komende tijd niet mee met stakingsacties in het openbaar vervoer. De bond meldt dat veel bussen en trams tijdens de acties gewoon zullen rijden. Eerder kondigde collega-vakbond FNV estafettestakingen in het streekvervoer aan uit onvrede over het verloop van de cao-onderhandelingen. Die acties beginnen woensdag in het noordoosten van het land, bij de standplaatsen Oude Pekela, Stadskanaal en Emmen.

CNV Vakmensen legde het eindbod van de werkgevers in februari neutraal voor aan de leden. Die hebben het met een tweederdemeerderheid geaccepteerd, zegt CNV-onderhandelaar Hanane Chikhi. ‘Het is een eindbod met een loonsverhoging en een regeling om eerder te kunnen stoppen met werken; dat zijn voor onze leden belangrijke zaken. Dus dit is voor ons nu niet het moment om actie te voeren.’

Volgens Evert Jan van de Mheen, mede-onderhandelaar van het CNV is in het land verwarring ontstaan over de stakingsacties van chauffeurs komende tijd. ‘Het beeld dat de acties namens alle chauffeurs plaatsvinden, klopt in ieder geval niet’, zegt Van de Mheen. ‘Wij gaan onze leden niet oproepen om actie te voeren, dus veel bussen en trams zullen komende tijd gewoon rijden.’

Van de Mheen laat weten dat het CNV de acties van collega-bond FNV wel respecteert. ‘Onze leden gaan geen ritten van stakers overnemen. Met de werkgevers en met de FNV-collega’s hebben we daar goede afspraken over gemaakt, zodat chauffeurs die wel willen werken niet in de problemen komen.’