KLM krijgt boete voor niet terugbetalen geannuleerde tickets

KLM heeft een boete van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gekregen van ruim 40.000 euro vanwege het niet terugbetalen van geannuleerde tickets. De ILT legt ook een last onder dwangsom op aan KLM die in totaal kan oplopen tot 500.000 euro.

Ook Cathay Pacific Airways en Singapore Airlines hebben boetes gekregen, van respectievelijk 11.800 euro en 22.400 euro. Volgens de ILT betalen de luchtvaartmaatschappijen geannuleerde tickets niet terug aan gedupeerde passagiers die via het inmiddels failliete D-reizen hadden geboekt. Ze weigeren dat omdat de maatschappijen eerder de tickets al aan D-reizen hebben terugbetaald. Volgens de Europese Verordening passagiersrechten hebben passagiers recht op terugbetaling of omboeking als luchtvaartmaatschappijen een vlucht annuleren. Ook wanneer dat ticket is gekocht via een reisagent of tussenpersoon.