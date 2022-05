Fitnessbedrijf Peloton onderuit op herstellend Wall Street

Peloton Interactive raakte dinsdag bijna 18 procent aan waarde kwijt op de beurzen in New York. De maker van op internet aangesloten hometrainers en loopbanden leed afgelopen kwartaal aanzienlijk meer verlies dan analisten hadden verwacht. Ook de omzetverwachting voor het huidige kwartaal viel tegen als gevolg van de afzwakkende vraag naar fitnessapparatuur voor thuisgebruik. Tijdens de coronapandemie behoorde Peloton juist tot de grote winnaars vanwege de sluiting van veel sportscholen.

De stemming op Wall Street was daarentegen positief na de zware koersverliezen in de afgelopen tijd. Vooral de grote techbedrijven, die in de afgelopen drie handelsdagen meer dan 1 biljoen dollar aan waarde zagen verdampen, toonden herstel.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,4 procent hoger op 32.701 punten. De brede S&P 500 steeg 1,7 procent tot 4057 punten. Techgraadmeter Nasdaq won 2,2 procent tot 11.880 punten, na de koersval van ruim 4 procent op maandag.

Novavax

Novavax ging 20 procent onderuit. De farmaceut boekte afgelopen kwartaal minder omzet en winst als gevolg van tegenvallende verkopen van zijn coronavaccin. Het bedrijf leverde in de verslagperiode slechts 31 miljoen doses van zijn vaccin, waarmee het ver achterblijft bij zijn doelstelling van 2 miljard doses in 2022. Novavax verwacht wel dat vaccinverkopen dit kwartaal zullen versnellen.

Biohaven Pharmaceutical maakte een koerssprong van ruim 70 procent. De maker van medicijnen tegen migraine is akkoord gegaan met een overnamebod van 11,6 miljard dollar van farmaceut Pfizer (plus 2 procent).

Tesla

Tesla klom 2,3 procent. De autofabrikant heeft problemen bij de productie van elektrische auto’s in zijn grote fabriek in Shanghai. Door de strenge lockdown in de Chinese havenstad is het moeilijk om aan alle onderdelen te komen. Persbureau Reuters meldde eerder dat de zogeheten Gigafactory helemaal was stilgelegd, maar Tesla ontkent dat.

AMC Entertainment dikte 8 procent aan. De bioscoopketen boekte in het eerste kwartaal meer omzet en wist het verlies terug te dringen. Aanbiedingensite Groupon kelderde bijna 10 procent na tegenvallende resultaten en vooruitzichten.