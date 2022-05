Shell en Eneco dingen mee naar ontwikkeling windparken

Eerder werd al bekend dat Vattenfall zich heeft ingeschreven voor de openbare aanbesteding. Het Zweedse energiebedrijf werkt bij de ontwikkeling van Hollandse Kust VI samen met het Duitse chemieconcern BASF.

De overheid stelt bij de aanbesteding de eis dat het windmolenpark Hollandse Kust VI de flora en fauna in het gebied zo min mogelijk aantast. Bij kavel VII moeten geïnteresseerde partijen aangeven hoe ze het energiesysteem in Nederland zoveel mogelijk kunnen vernieuwen. Hollandse Kust VI en VII moeten in 2026 in gebruik worden genomen.

Geïnteresseerde partijen kunnen nog tot donderdag inschrijven op de aanbesteding.