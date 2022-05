Tientallen maffiosi opgepakt bij grote politieactie in Rome

In Rome zijn 43 mensen opgepakt die vermoedelijk lid zijn van de maffia. Ze zouden in 2015 een tak van de ‘Ndrangheta-clan hebben opgericht in de Italiaanse hoofdstad.

De verdachten waren in verschillende wijken van Rome actief vanuit restaurants, viswinkels en bakkerijen. In de grote politieactie werden 24 van hun zaken gesloten. De politie deed tegelijkertijd invallen in de zuidelijke regio Calabrië en hield daar nog eens 35 mensen aan.

De ‘Ndrangheta wordt gezien als een van de machtigste maffia-clans van Italië en komt uit Calabrië. De organisatie is voornamelijk actief in de drugshandel. De politie heeft berichten onderschept waarin leden tegen elkaar zeggen dat de tak in Rome was opgericht ‘om oorlog te voeren’.

De 43 opgepakte mensen worden er niet alleen van verdacht banden te hebben met een maffiaorganisatie, het gaat ook om drugshandel, uitbuiting en illegaal wapenbezit. Romeins burgemeester Roberto Gualtieri noemde de politieactie ‘een grote klap voor de georganiseerde misdaad’.