Ontwikkelingsbank rekent op 30 procent krimp Oekraïense economie

De bank, ooit opgericht om voormalige Sovjetstaten te helpen bij de overgang naar een vrijemarkteconomie, is somberder geworden omdat de oorlog maar blijft voortduren. Eerder ging de organisatie ervan uit dat Oekraïne en Rusland binnen enkele maanden tot een staakt-het-vuren zouden komen.

‘Naast de directe oorlogsschade wordt de productie in de landbouw bemoeilijkt door een gebrek aan brandstoffen, zaden, kunstmest en landbouwmaterieel’, schrijft de EBWO in een rapport. Volgens onderzoekers van de ontwikkelingsbank kunnen boeren in Oekraïne zeker een vijfde van de landbouwgronden niet bewerken door de oorlog. Het Oost-Europese land is wereldwijd een belangrijke exporteur van voedingsgewassen. Oekraïne is goed voor 10 procent van de wereldwijde tarwe-export, 14 procent van al de geëxporteerde maïs en 37 procent van alle zonnebloemolie.

Ook Rusland kampt dit jaar met sterke economische krimp door de inval in Oekraïne. De EBWO gaat uit van 10 procent krimp in 2022. Westerse landen hebben uit woede over de aanval op Oekraïne sancties ingesteld tegen het land, waaronder de bevriezing van de buitenlandse tegoeden van de Russische centrale bank. De Verenigde Staten kopen ook geen fossiele brandstoffen uit het land en het Verenigd Koninkrijk verwacht nog dit jaar de import van Russische olie volledig te stoppen. Binnen de Europese Unie wordt nog onderhandeld tussen lidstaten over een boycot van Russische olie.