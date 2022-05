Aantal politieke misdaden in Duitsland naar recordhoogte

Het aantal politiek gemotiveerde misdaden in Duitsland is vorig jaar tot recordhoogte gestegen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Duitse federale recherche (BKA) registreerden voor 2021 55.048 delicten met een politieke achtergrond. Het is de eerste keer dat in een jaar tijd meer dan 55.000 politiek gemotiveerde misdaden zijn geteld. In een vergelijking met 2020 is er een stijging van 23 procent.