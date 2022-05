Branche: dramatisch tekort aan beveiligers in Nederland

Het tekort aan beveiligers in Nederland is ‘dramatisch’. Dat zegt directeur Leon Vincken van branchevereniging Vbe NL naar aanleiding van het bericht dat een eventuele huldiging van Ajax woensdag niet op het Museumplein maar in het stadion moet plaatsvinden. Volgens burgemeester Femke Halsema van Amsterdam was het niet mogelijk om genoeg beveiligingspersoneel te vinden.

‘Dat klopt helemaal en dat geldt voor heel Nederland’, zegt Vincken daarover. ‘Het is mogelijk dat meer evenementen in de knel komen.’ Het kan ook dat evenementen kleiner of anders moeten worden ingericht vanwege het tekort. Volgens de directeur van de branchevereniging is het ook heel moeilijk om ad hoc een evenement of festival te organiseren waar honderden beveiligers voor nodig zijn.

Dat beaamt bestuurslid Mark Kramer van de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB). ‘Er is geen bedrijf dat dit helemaal alleen kan doen.’ Volgens Kramer worden er ook veel beveiligers ingezet bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen, waar 24 uur per dag iemand aanwezig moet zijn.

Flexwerkers

Vincken vertelt dat er voor de coronacrisis al sprake was van een tekort aan personeel in de sector. ‘Dat tekort is nu een heel groot.’ Evenementenbeveiliging heeft een hoge piekbelasting en hoge percentages flexwerkers. Die mensen hebben veelal elders werk gevonden tijdens de pandemie, zegt Vincken. Het vinden van nieuwe mensen is moeilijk en daarbij moeten nieuwe medewerkers worden gescreend en opgeleid.

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) meldde eerder dit jaar al dat beveiligingsbedrijven moeite hebben met het vinden van personeel. Genoeg mensen met de juiste opleiding zijn er niet. Wie dat wel heeft, kan ook aan de slag bij politie, defensie en andere beveiligingssectoren. Die concurrentie maakt het tekort nog groter. Daar komt bij dat het personeel in de sector aan het vergrijzen is.