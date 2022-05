Defensiecommissie Finland voorstander van NAVO-lidmaatschap

De Finse defensiecommissie raadt de regering aan toe te treden tot de NAVO. De commissie van parlementsleden concludeert dat lidmaatschap van het militaire bondgenootschap het best is voor de veiligheid van Finland.

Sinds de oorlog in Oekraïne gaan er in Finland steeds meer stemmen op om zich aan te sluiten bij de NAVO om het land te beschermen tegen dreigingen vanuit Rusland. Finland deelt een grens van 1300 kilometer met Rusland.

De Finse regeringspartij zal zaterdag haar standpunt bekendmaken. Er lijkt in het Finse parlement al een meerderheid voor toetreding te zijn. Ook in Zweden is dat vermoedelijk het geval. De Zweedse regeringspartij komt waarschijnlijk zondag met een besluit.

Finland en Zweden werden niet eerder lid van de NAVO om een goede band met Rusland en daarvoor de Sovjet-Unie te behouden en neutraal te blijven. Dat standpunt is voor veel burgers veranderd na de Russische inval in Oekraïne. Drie op de vier Finnen zijn nu voor toetreding tot de NAVO. Moskou heeft al gedreigd dat aan een eventuele toetreding ‘politieke en militaire consequenties’ zijn verbonden.

De beide Scandinavische landen werken al militair nauw samen met de NAVO, maar voor toetreding zullen wel eerst alle dertig huidige lidstaten akkoord moeten gaan. Volgens secretaris-generaal Jens Stoltenberg is dat geen probleem en kunnen Finland en Zweden snel toetreden.