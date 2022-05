Beraad over oliesancties EU tegen Poetin stokt om Hongarije

De onderhandelingen over het beoogde Europese invoerverbod van Russische olie stokken doordat Hongarije eist dat er eerst garanties komen voor alternatieve leveranties. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft maandag in Boedapest tijdens een diner met premier Viktor Orbán over de kwestie gesproken. Dat was ‘nuttig en bruikbaar’, zegt een commissiewoordvoerder, ‘maar het technische werk gaat door’.