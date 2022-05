Kamer wil maximale straf van 25 jaar voor doodslag

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de maximale straf voor doodslag omhoog moet van 15 naar 25 jaar. De coalitie is verdeeld over het plan, met VVD en CDA als voorstanders en D66 en ChristenUnie als tegenstanders. Maar door steun van verschillende rechtse oppositiepartijen gaat het voorstel het dinsdag halen.