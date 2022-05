'Gebutst en geblesseerd' keert Gündogan terug als Kamerlid

"Gebutst en geblesseerd" keert Nilüfer Gündoğan na maanden afwezigheid terug in de Tweede Kamer. De ruzie met Volt, de partij die haar uit de fractie zette en zelfs royeerde, is nog lang niet uitgevochten en de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag hebben haar diep geraakt. Toch vindt zij het tijd om "met goede moed het werk te hervatten".

Zelfs op haar werkplek in de Tweede Kamer zegt Gündoğan dickpics te hebben ontvangen en andere ongepaste post met "bizarre seksuele verzoeken" van mannen. "Dat doet wat met je", zegt zij. Temeer omdat volgens haar nooit onafhankelijk onderzoek is gedaan naar de aantijgingen tegen haar.

Met de fractie van Volt of met politiek leider Laurens Dassen heeft Gündoğan geen contact gehad over haar terugkeer. Dat zal ook te maken hebben met de rechtszaak die nog loopt tussen het Kamerlid en haar voormalige partij. Een verzoening wil zij nog altijd niet helemaal uitsluiten. Maar: "er is wel heel veel gebeurd waardoor dat lastig is".

Het betekent dat Gündoğan "tegen wil en dank fractie twintig is geworden". Zij vindt het "aan anderen om te beoordelen" of zij in die hoedanigheid iets toe te voegen heeft. Van opstappen als volksvertegenwoordiger wil zij evenwel niets weten. "Ik beschouw het als een plicht. Ik heb mij gecommitteerd voor vier jaar, die wil ik volmaken."