VN-missie heeft informatie over Oekraïense marteling van Russen

De missie van de Verenigde Naties die toezicht houdt op de mensenrechtensituatie in Oekraïne, heeft ‘geloofwaardige informatie’ dat het Oekraïense leger Russische krijgsgevangenen heeft gemarteld. De Russen zouden slecht worden behandeld en niet mogen communiceren met advocaten of familie.

De VN-missie ziet van beide kanten video’s verschijnen van gevangenen in onmenselijke omstandigheden die gedwongen vernederende verklaringen moeten afleggen. Ook krijgt de missie meldingen binnen van verkrachtingen door Russische troepen, ook in groepsverband. De VN brengt in herinnering dat dit in strijd is met internationale wetten en dat dit onmiddellijk moet stoppen.

Volgens de VN zijn in de eerste 76 dagen van de oorlog 3381 burgers in Oekraïne omgekomen, maar dat aantal ligt waarschijnlijk veel hoger. Vooral in Marioepol zijn naar verwachting veel meer mensen omgekomen, maar het is moeilijk dat te verifiëren.