Duitse buitenlandminister brengt bezoek aan Oekraïne

De Duitse buitenlandminister Annalena Baerbock is dinsdag in Boetsja, een voorstad van Kiev, voor een onaangekondigd bezoek aan Oekraïne. Ze is het eerste lid van de Duitse regering dat een bezoek brengt aan het land.

In Boetsja werden na de bezetting van Russische troepen honderden lichamen van burgers gevonden. Steeds meer buitenlandse politici reizen naar deze plaats af als teken van solidariteit. De eerste Duitse politicus die het land bezocht, was de leider van oppositiepartij CDU. Toen was al bekend dat Baerbock van plan was die kant op te reizen.

Het bezoek komt kort nadat de Oekraïense president Volodimir Zelenski en de Duitse president Frank-Walter Steinmeier hun geschil over een afgelast bezoek aan Kiev hadden bijgelegd. Steinmeier wilde met andere Europese presidenten naar Oekraïne reizen, maar zag van het plan af omdat hij naar eigen zeggen ‘niet gewenst’ was in Kiev.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz wilde vanwege de situatie met Steinmeier zelf niet naar Oekraïne reizen, hoewel hij wel was uitgenodigd. Nadat de twee presidenten de lucht hadden geklaard, werd zowel Scholz als Steinmeier uitgenodigd voor een bezoek aan Kiev.