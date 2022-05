Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) is dinsdag voor een onaangekondigd bezoek in Oekraïne. Dat bevestigt het ministerie. Hoekstra zal met onder anderen de Oekraïense president Volodomir Zelenski en met zijn ambtgenoot Dmitro Koeleba spreken. Ook heropent hij de Nederlandse ambassade in Kiev.