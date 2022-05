Burgemeester hoeft niet te handhaven tegen alFitrah-moskee

Femmes for Freedom verzocht de burgemeester in te grijpen omdat de alFitrah-moskee geweld en onderdrukking richting vrouwen en ongelovigen zou aanmoedigen. Specifiek gaat het om lesmateriaal waarin vrouwenbesnijdenis wordt gestimuleerd.

Nadat Dijksma zei dat ze geen bevoegdheid had hiertegen op te treden, is de kwestie neergelegd bij de rechtbank. Die oordeelt nu dat de burgemeester inderdaad niet hoeft te handhaven.

Zo is in de zomer van vorig jaar al in een andere procedure geoordeeld dat de stichting alFitrah het pand waarin de moskee gevestigd was moest ontruimen. ‘Na die periode vond er nog één dienst plaats, maar daarna zijn er geen nieuwe activiteiten waargenomen of aangekondigd. Het doel dat Femmes For Freedom voor ogen staat, namelijk sluiting van de moskee, kan niet meer bereikt worden. Dat geldt dus automatisch ook voor een gebiedsverbod voor de imam rondom die moskee.’

Ook kan Dijksma niet de website uit de lucht halen of de moskee-activiteiten beëindigen. De burgemeester kan in actie komen als de openbare orde in het geding is, maar daarvan is volgens de rechter in dit geval geen sprake. De rechtbank ziet wel de zorgen over de activiteiten van de stichting en de rechten en vrijheden van vrouwen en meisjes. ‘Maar enkel op basis van die zorgen, kan en mag de burgemeester op grond van de Gemeentewet niet handhavend optreden.’