Verdachte moord Haagse rugbyspeelster kan zich niets herinneren

De 42-jarige Ferry T. uit Den Haag zegt zich helemaal niets te kunnen herinneren van de moord op een 23-jarige Haagse vrouw waar hij van verdacht wordt. T. moet zich dinsdag in de rechtbank Den Haag verantwoorden voor de moord op de rugbyspeelster Renée Barendregt, in mei vorig jaar.

‘Ik kan me niet voorstellen dat ik het gedaan heb. Maar ik zie de bewijzen en dan is de kans heel groot dat ik het wel heb gedaan’, zei T. aan het begin van de zitting tegen de rechter. Hij las huilend een verklaring voor, waarin hij vertelde het verschrikkelijk te vinden voor de nabestaanden en vrienden van Barendregt. T. zei dat hij zijn verantwoordelijkheid wil nemen, maar dat hij het echt niet meer weet. Hij vermoedt dat drugsgebruik de oorzaak is.

De rechter hield T. voor dat er andere mensen in de zaal zitten ‘die veel meer reden hebben om te huilen’. ‘Ik wil dat u vandaag een grote vent bent en dit zonder huilen doorkomt.’

Het Openbaar Ministerie verdenkt T. ervan Barendregt, speelster bij de Haagsche Rugby Club (HRC), met meerdere messteken om het leven te hebben gebracht. Daarna zou hij het misdrijf hebben willen verhullen door het slachtoffer in brand te steken.

Het lichaam van het slachtoffer werd gevonden naast het fietspad van de Doorniksestraat in Scheveningen, bij de Pompstationsweg.