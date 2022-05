Kassucces Spider-Man helpt Sony aan recordomzet

Sony heeft zijn gebroken boekjaar afgesloten met een recordomzet dankzij zijn entertainmentdivisies. Zo was de film Spider-Man: No Way Home een groot kassasucces in de bioscopen, die in veel landen weer open mochten na het opheffen van coronabeperkingen. Ook de omzet uit de verkoop van games en spelcomputers steeg, maar de verkopen liepen minder hard op dan tijdens de wereldwijde lockdowns.