Tinder-eigenaar klaagt nu ook in VS over app-winkel Google

Match Group, het bedrijf achter dating-apps als Tinder en OkCupid, heeft Google in de Amerikaanse staat Californië aangeklaagd wegens vermeend machtsmisbruik binnen zijn Play Store. In die app-winkel voor Android-telefoons zijn apps verplicht om betalingen te verwerken via het afrekensysteem van Google. Volgens Match Group gedraagt Google zich als monopolist, want over die betalingen moeten commissies worden betaald. Hetzelfde bedrijf diende om dezelfde reden al een klacht in bij de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM).