Internet- en gamesbedrijf Tencent zakt op lagere beurs Hongkong

Tencent verloor 2 procent. Ook webwinkelconcern Alibaba en maaltijdbezorger Meituan behoorden tot de grootste verliezers met minnen tot 5 procent. De zorgen over de hoge inflatie en de vrees voor een recessie hielden de markten in de greep. De Hang Seng-index in Hongkong leverde tussentijds 1,9 procent in. De beurs in Shanghai hield het hoofd boven water met een plus van 1 procent.

De Nikkei in Tokio sloot 0,6 procent lager op 26.167,10 punten, na een koersverlies van 2,5 procent een dag eerder. Techinvesteerder SoftBank moest het opnieuw ontgelden en leverde ruim 1 procent in. Techconcern Sony, dat na de slotbel met resultaten kwam, zakte 3 procent. De All Ordinaries in Sydney daalde 1,2 procent en de Kospi in Seoul verloor 0,4 procent.

In de Filipijnen zakte de hoofdindex 1 procent, na een eerder verlies van ruim 3 procent. Beleggers verwerkten het nieuws dat de zoon van de Filipijnse oud-dictator Ferdinand Marcos aan kop gaat bij de presidentverkiezingen in het land.