Bitcoin daalt verder en zakt even onder 30.000 dollar

De waarde van de bitcoin is dinsdag verder gedaald en dook even onder de 30.000 dollar. De digitale munt was rond 07.30 uur Nederlandse tijd zo’n 31.500 dollar waard (bijna 30.000 euro). Cryptomunten zakken al een paar dagen en dat komt door de rentevrees die heerst onder beleggers. Hogere rentes zijn doorgaans ongunstig voor aandelen en andere risicovolle beleggingen.