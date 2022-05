Dodental door explosie in hotel in Havana opgelopen tot veertig

Het aantal doden door de ontploffing in het historische hotel Saratoga in de Cubaanse hoofdstad Havana is verder gestegen naar veertig, meldt het lokale ministerie van Gezondheid maandag (lokale tijd). Volgens het ministerie raakten 54 mensen gewond, van wie er zes nog in kritieke toestand verkeren. De explosie van vrijdag werd vermoedelijk veroorzaakt door een gaslek.

Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar overlevenden onder het puin. De reddingsoperatie richt zich nu specifiek op de kelder van het gebouw. Het hoofd van de lokale brandweer zei maandag op de Cubaanse televisie dat reddingswerkzaamheden zich in een moeilijke fase bevinden door de opeenhoping van het puin en doordat er sprake is van instortingsgevaar.

Het hotel, een van de bekendste van de stad, was dicht door de coronacrisis maar zou over een paar dagen weer opengaan. Op het moment van de explosie waren alleen arbeiders en medewerkers van het hotel in het gebouw aanwezig. Volgens het ministerie van Toerisme waren er 51 mensen in het pand ten tijde van de ontploffing. Er zouden volgens familieleden van de slachtoffers nog zo’n twaalf of dertien mensen vastzitten onder het puin.

Het luxe vijfsterrenhotel Saratoga ligt aan de rand van de oude binnenstad bij het Capitolio, het oude parlementsgebouw. Onder anderen Mick Jagger, Beyoncé en Madonna hebben in het verleden in het hotel overnacht.